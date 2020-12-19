أمانة الشرقية تضيء المنازل التراثية وتعيد تأهيل الساحات في حي القلعة

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الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):واصلت أمانة المنطقه الشرقية، اليوم السبت، جهودها في أعمال برامج تحسين المشهد الحضري بإضاءة المنازل التراثية والتي تنفذها بلدية القطيف في حي القلعة بمحافظة القطيف وإعادة تأهيل وتطوير و تجميل الساحات المحيطة بميدان القلعة.
وتأتي هذه الجهود ضمن أعمال أمانة المنطقه الشرقية؛ للحفاظ على المواقع الأثرية وإبراز المباني التراثية التي تزخر بها المنطقة وفق خطط التطوير الشامل للمحافظة.
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