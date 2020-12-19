الأرصاد عن طقس السبت: سماء غائمة وسحب ممطرة على مناطق بالمملكة

توقّع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر بعض مناطق المملكة، السبت، بسحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

وفي بيان، عبر موقعه الرسمي، قال "المركز": بمشيئة الله تعالى.. سماءً غائمة جزئياً قد تتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق ووسط المملكة، كما يتوقع تكون الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف؛ في حين تكون الرياح نشطة على الأجزاء الشرقية من منطقة المدينة المنورة.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشار "المركز"، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وشمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي؛ بسرعة تتراوح بين 16-40كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين.

وفي ما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا السبت:

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