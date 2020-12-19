«الحيزان» يتوقع أجواءً باردة ورياحًا نشطة على مناطق عدة بالمملكة

توقع خبير الأرصاد نزيه الحيزان، حالة الطقس وخريطة هطول الأمطار وهبوب الرياح، اليوم السبت، على مناطق ومدن عدة بالمملكة.

وقال الحيزان، عبر تويتر: إنَّ الأجواء ستكون باردة شمالًا بوجهٍ خاصّ وبشكل عام خلال ساعات الليل والفجر، ومائلة للبرودة وسط النهار على الشمال، ومعتدلة على بقية القطاعات.

وأضاف أن هناك رياحًا نشطة غرب القصيم والمدينة المنورة وما بينها وبين منطقة تبوك، وكذلك جنوب وجنوب غرب منطقة الرياض وشرق المرتفعات.

وأشار الحيزان، إلى غطاء سحابي واسع يمتدّ من السواحل المحيطة بالمدينة لمنورة والغربية وحتى سواحل المنطقة الشرقية، مرورًا بالقصيم وحائل والرياض، مضيفًا أنَّ هناك فرصًا لهطول الأمطار في منطقة القصيم، خاصة جنوبها والوسط والشرق منها، وكذلك شمال غرب وشمال وشمال شرق منطقة الرياض، وإلى الصمان والنعيرية، وإلى وسط المنطقة الشرقية.

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