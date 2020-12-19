السعودية اليوم / ألمانيا تسجل أكثر من 31 ألف إصابة جديدة بكورونا



برلين 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 31.300 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ مليون و471 ألفا و238 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفًا و640 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليون و85 ألفًا و500 شخص.

// انتهى //

10:37ت م

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برلين 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 31.300 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و702 وفاة.وأفاد معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ مليون و471 ألفا و238 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 25 ألفًا و640 حالة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين بلغ مليون و85 ألفًا و500 شخص.// انتهى //10:37ت م0021

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