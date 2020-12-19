السعودية اليوم / مصرع 8 أشخاص في انفجار بمستشفى جنوب شرقي تركيا



أنطاكيا 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأُصيب 11 آخرون إثر انفجار بمستشفى في ولاية عنتاب جنوب شرقي تركيا.

وأفاد بيان لمكتب حاكم ولاية عنتاب فقد "اندلع حريق في وحدة العناية المركزة إثر انفجار أنبوب أكسجين في وحدة العناية المشددة بمستشفى خاص بالولاية ما أسفر عن مصرع 8 أشخاص، مضيفًا أنه تم نقل 11 مريضًا آخر كانوا يتلقون العلاج في الوحدة إلى المستشفيات القريبة.

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10:32ت م

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