السعودية اليوم / مصرع شخصين على الأقل في الفلبين



مانيلا 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

لقي شخصان على الأقل مصرعهما إثر الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن منخفض استوائي في الفلبين.

وأوضح مكتب الأرصاد في الفلبين أن المنخفض الاستوائي، المسمى محليا "فيكي" تصاحبه رياح مستدامة تبلغ سرعتها 45 كيلومترا في الساعة وعواصف تصل سرعتها إلى 55 كيلومترًا في الساعة، مضيفًا أنه من المتوقع أن يغادر "فيكي" الفلبين غدا الأحد، لكنه حذر من استمرار هطول الأمطار على الأجزاء الشمالية والغربية منها.

وأفاد مسؤولو إدارة الكوارث بالفلبين أن المنخفض تسبب في هطول أمطار غزيرة منذ الجمعة على شرقي وجنوبي الفلبين.

وأشارت الشرطة الفلبينية أن شخصين لقيا مصرعهما جراء انهيار أرضي في بلدة ماهابلاج في إقليم ليتي الشرقي.

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