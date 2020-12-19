السعودية اليوم / المكسيك تسجل 12248إصابة جديدة بكورونا و762 وفاة



مكسيكو سيتي 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

سجّلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 12248 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى مليون و301546 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفًا و249.

// انتهى //

08:36ت م

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مكسيكو سيتي 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسسجّلت المكسيك خلال الـ 24 ساعة الماضية 12248 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و762 وفاة.وأشارت وزارة الصحة المكسيكية، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة ارتفع إلى مليون و301546 حالة، في حين بلغ إجمالي الوفيات 117 ألفًا و249.// انتهى //08:36ت م0014

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