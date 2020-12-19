السعودية اليوم / البرازيل تسجل 823 وفاة بفيروس كورونا



ريو دي جانيرو 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واس

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الجمعة تسجيل 823 وفاة بفيروس

وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 185 ألفا و650 برازيليا إجمالا، وأصابت أكثر من سبعة ملايين.

// انتهى //

06:04ت م

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ريو دي جانيرو 04 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 19 ديسمبر 2020 م واسأظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية يوم امس الجمعة تسجيل 823 وفاة بفيروس كورونا و52544 حالة إصابة جديدة على مدار أربع وعشرين ساعة.وأودت الجائحة حتى الآن بحياة 185 ألفا و650 برازيليا إجمالا، وأصابت أكثر من سبعة ملايين.// انتهى //06:04ت م0003

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