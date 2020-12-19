مستقبلي "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1442/5/4 هـ الموافق 2020/12/19 م واس

الجمعة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

05:42ت م

0148



www.spa.gov.sa/2170447 الجمعة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس05:42ت م0148

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