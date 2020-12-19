شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وسحب رعدية على الشرقية حتى السادسة مساء والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة الشرقية بمشيئة الله تضمن رياح نشطة وسحب رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية . وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل الجبيل والنعيرية ورأس تنورة ، تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء .

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