شكرا لمتابعة خبر عن " عقارات الدولة " تعلن موعد استقبال طلبات التملك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات. أعلنت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة لهيئة عقارات الدولة، عن موعد استقبال طلبات تملك أو تعديل العقارات. وأوضحت الأمانة أن غدًا الأحد، موعد استقبال الطلبات وذلك عبر منصة " إحكام " .

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