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ترحيب عربي ودولي بالحكومة اليمنية وإشادات بجهود السعودية

السبت 19 ديسمبر 2020

أكد رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، مساء الجمعة، في أول تصريح له عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة على تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.



وقال عبدالملك إن "الحكومة الجديدة ستعمل وفق نهج مختلف وشامل يساعد على تسريع استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي".

ولقى إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة إشادات دولية وعربية، حيث اعتبر المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، تشكيل الحكومة اليمنية بأنها خطوة محورية نحو حل سياسي دائم للصراع.

ورحّب جريفيث، في بيان صحفي، بالتطورات الإيجابية في تنفيذ اتفاق الرياض بما في ذلك تشكيل الحكومة الجديدة.

وهنأ المبعوث الأممي، الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، وأطراف اتفاق الرياض وكافة الأحزاب والمكونات السياسية التي دعمت هذه العملية وساهمت فيها، كما هنأ المملكة العربية السعودية بنجاح المفاوضات لتنفيذ الاتفاق.

من جانبها رحبت السعودية، بتنفيذ الأطراف اليمنية ممثلة بالحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لاتفاق الرياض، وإعلان تشكيل حكومة كفاءات سياسية.

وقالت وزارة الخارجية السعودية إن "المملكة ترحب بتنفيذ الترتيبات العسكرية الخاصة بخروج القوات العسكرية من (عدن) إلى خارج المحافظة، وفصل القوات العسكرية في (أبين) ونقلها إلى مواقعها المنتخبة".

كما رحب وزير الخارجية البريطاني، بتشكيل الحكومة اليمنية، قائلًا: "خطوة نحو تنفيذ اتفاق الرياض".

من جانبها أشادت منظمة التعاون الإسلامي بتنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل حكومة في اليمن.

كما أشادت الخارجية المصرية بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، كما ثمنت القاهرة جهود السعودية في رعاية تنفيذ الاتفاق.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن ترحيب مصر بما تم الإعلان عنه من تشكيل حكومة كفاءات سياسية يمنية تنفيذًا لبنود اتفاق الرياض، وذلك في أعقاب الانتهاء من ترتيبات الشق العسكري منه، وبما يُمثله ذلك من خطوة مهمة في سبيل التوصل لتسوية سياسية شاملة للأزمة اليمنية.

وأشادت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بتنفيذ الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي بنود اتفاق الرياض.

وكان الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أصدر قرارا جمهوريا بتشكيل حكومة جديدة، بناء على اتفاق الرياض الذي رعته السعودية.

ويرأس الحكومة الجديدة التي شُكِّلَت وفقا لاتفاق الرياض، معين عبد الملك، وتضم 24 حقيبة وزارية.

ونص القرار على تعيين أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين، والفريق الركن/ محمد علي أحمد المقدشي وزيراً للدفاع، ومعمر مطهر محمد الإرياني وزيراً للإعلام والثقافة والسياحة، واللواء إبراهيم حيدان وزيرا للداخلية.