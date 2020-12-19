شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الملك سلمان وسوق الخضار الجديد على جدول «بلدي الخفجي» والان نبدء بالتفاصيل

ناقش المجلس البلدي بحفر الباطن، الطلب المقدم حول طريق الملك سلمان، وأسباب تأخير تنفيذه، مؤكدا أنه جرت موافقة المجلس على افتتاحه بعد موافقة المرور بما يتعلق بالأمن والسلامة، كما عمد المجلس البلدي البلدية بالإفادة عن أسباب تأخير التنفيذ بشكل مفصل.

وقال نائب رئيس المجلس البلدي والمتحدث الإعلامي بمحافظة الخفجي مونس الشمري، إن الجلسة شهدت مناقشة الطلب المقدم حول تزيين شارع مدخل الخفجي من جهة الأقواس، وتمت الموافقة على إدراجه ضمن مشاريع البلدية المستقبلية. وبين أنه جرى مناقشة الطلب المقدم حول توحيد أسعار المكاتب الهندسية، وأقر المجلس على دراسة إمكانية توحيد الأسعار بما يتماشى مع الأنظمة والتعليمات التي تنظم ذلك.

كما ناقش المجلس الطلب المقدم بخصوص تأخير تنفيذ مشروع سوق الخضار الجديد وعدم استكماله، واطلع على ما توصلت إليه البلدية بخصوص السوق، وعمد المجلس البلدية بالإفادة خطيًا مفصلًا عن أسباب التأخير لهذا المشروع الحيوي طيلة السنوات الماضية، وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على التعماميم الواردة من شؤون المجالس.