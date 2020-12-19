شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي رئيس الجزائر في ضحايا تحطم «مروحية» والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبدالمجيد تبون، إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات.

وقال الملك المفدى: «علمنا بنبأ تحطّم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات، وإننا إذ نبعث لكم ولأسر المتوفين أحر التعازي وأصدق المواساة، لنرجو المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ويحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة، إلى رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عبدالمجيد تبون؛ إثر تحطم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات. وقال سمو ولي العهد: «تلقيت نبأ تحطّم مروحية تابعة للبحرية الجزائرية قبالة تيبازة قرب العاصمة الجزائرية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلًا الله تعالى الرحمة للمتوفين، إنه سميع مجيب».