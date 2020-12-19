شكرا لقرائتكم خبر عن 75 ساعة تدريبية لمعيلات أسر الأيتام في مأرب والان نبدء بالتفاصيل
ونفّذ فريق المشروع دورة تجميلية في مجال «الكوافير» في أكاديمية ديفرنت للتأهيل والتدريب استفاد منها 33 معيلة على مدى 75 ساعد تدريبية، ونالت المتدربات المشاركات بالدورة شهادات تقديرية وعبّرن عن رضاهن بمستوى التدريب الذي تلقينه.
يذكر أن مشروع «مهارتي بيدي - 2» يهدف إلى إيجاد فرص اقتصادية ومهنية وتحسين سبل العيش لتنفيذ مشاريع التعافي الاقتصادي المبكر من خلال تأهيل وتدريب وتمكين الشباب الأيتام والنساء معيلات الأيتام مهنيا واقتصاديا.
وتأتي هذه الدورة ضمن المشروعات الإنسانية والإغاثية المتنوعة التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لجميع المحافظات اليمنية دون استثناء.
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