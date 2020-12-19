شكرا لقرائتكم خبر عن خطيب الحرم المكي: كل ابتلاء في باطنه لطف ورأفة والان نبدء بالتفاصيل

قال إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ د. ماهر المعيقلي، إن أشرف العلوم وأجلّها، ما كان يُعرّفُ بالله جلّ جلاله، وبأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو حقيقة الإيمان، وغاية دعوة الرسل، فإن العبد إذا عرف ربه، بصفاته العليا وأسمائه الحسنى، أخلص بتوحيده، وأحبه وأطاعه، وابتعد عن معصيته ومخالفة أمره، موضحًا أن المقصود من إيجاد الخلق، عبادة الخالق، والتعرف عليه سبحانه، بعظيم قدرته، وشمول علمه وكمال تدبيره.

وأوضح أن القرآن الكريم بيَّن كثيرًا من أسماء الله وصفاته وأفعاله، وأعظم سور القرآن الكريم وآياته، هي المشتملة على بيان أسماء الرب وصفاته وأفعاله، فسورة الفاتحة، أعظم سور القرآن، فيها حمد وثناء، وتمجيد وتعظيم، وبيان لأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، وأنه الإله المتفرد بالألوهية، والرب المتفرد بالربوبية، الرحمن الرحيم، المالك ليوم الدين.

وأضاف إن لكل اسم من أسماء الله تعالى، ولكل صفة من صفاته، عبودية تليق به، وإن من أَسماء الله تعالى الحسنى، ومن صفاته العلى: اسم الله اللَّطِيف، الذي دق علمه بكل الخفايا، فيعلم السر وأخفى، من خلجات الصدور، ومكنونات النفوس.

وأكمل أن أعرف خلق الله به، أنبياؤه ورسله، فمَنْ نظر فيما جرى عليهم، من الأمور التي في ظاهرها امتحان وابتلاء، وبأساء وضراء، ولكنْ في باطنها لطف ورأفة، ورفق ورحمة، أيقن أن الأمر كله بيد اللطيف، فهذا يوسف -عليه السلام-، توالت عليه الشدائد منذ صغره؛ فتآمر عليه إخوته، وحرموه من البقاء مع والديه؛ وألقوه في الجب، وبِيع بثمن بخس، ثم لبث في السجن بضع سنين، وهو وحيد بعيد، ولكن الله تعالى لطف به؛ فالجب كان حماية له من القتل، والرق كان حماية له من التيه في الصحراء، والسجن ابتلاء، وعصمة من دواعي المعصية، وفيه التقى بمَنْ أوصل نبأه إلى الملك، فأصبحت هذه البلايا والرزايا، سببا لرفعة يوسف -عليه السلام-، في الدنيا والآخرة، وجمع الله شمله بوالديه وأهله، وهو في غاية العز والعظمة والرفعة، مع ما منَّ الله تعالى به عليه من النبوة.

وأكد د. المعيقلي أن من لطفه سبحانه بعباده المؤمنين، أنه يخرجهم من ظلمات الجهل والكفر والمعصية، إلى نور العلم والإيمان والطاعة، ويذيقهم حلاوة بعض الطاعات، ليرغبوا بما هو أجل وأعلى منها، كما يوفقهم بلطفه وإحسانه سبحانه، لنهي النفس عن الهوى، فيجزيهم جنة المأوى.

وفي المدينة المنورة، قال فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب، إن الله باسم الإيمان نادى المؤمنين، ولتقواه دعاهم وأمرهم بمحاسبة أنفسهم قبل الحساب، والنظر فيما ادخروا لها قبل المآب، وحذر من مغبة نسيانه، وأليم خسرانه، فهو أعلم بتفاوت الأحوال يوم المآل.

وأوضح ابن طالب أن الله، الذي تؤلهه القلوب حبا وخضوعا، وخوفا وطمعا وخشوعا، ورجاء وفزعا هو الحق وما خلاه فباطل زائل، لا إله غيره ولا معبود بحق سواه، فهو جل وعلا لا تدركه الأبصار ولا تبلغه الأفكار ولا تحجبه الأستار، ولا تخفى عليه الأسرار، وبأمره يدور الفلك الدوار، وبحكمه وحكمته يختلف الليل والنهار.

وأضاف إن رحمة الله وسعت الخلق إيجادا وإعدادا وإمدادا وإرشادا، وأصفياءه وأولياءه هداية وتوفيقا وإسعادا، حتى يبلغ بهم مستقر رحمته ونعيم جنته الملك النافذ السلطان في الأكوان بفعله وأمره، ملك الملوك والأملاك، والملكوت والأفلاك، يؤتي الملك مَنْ يشاء، وينزعه عمن يشاء، ويعز مَنْ يشاء، ويذل مَنْ يشاء، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، تقدس عن النقائص كمالا، وسلم من المعايب جمالا، وقدس ما شاء مباركة وإجلالا، وسلم من شاء وعلى من شاء إكراما وإدلالا.