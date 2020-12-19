شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ألف مستفيد من المساعدات الإيوائية لمتضرري سيول السودان والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المساعدات امتدادًا للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز للشعب السوداني الشقيق في مختلف المحن والأزمات.
كما وزّع المركز مساعدات شملت 490 خيمة، و645 بطانية، و160 كرتونًا من التمور، و790 بساطًا، استفاد منها 8,040 متضررًا في محليتي شمال الدلتا وتلكوك التابعة لولاية كسلا.
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