شكرا لقرائتكم خبر عن غلق 8 منشآت مخالفة للاشتراطات الصحية بـ«بارق» والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة بارق، أمس الأول، 8 منشآت تجارية مخالفة، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية المتواصلة بشكل يومي. وأوضح رئيس البلدية م. محمد عسيري، أن الحملة تهدف للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الصحية والمهنية، لتعزيز السلامة الغذائية، مما يسهم في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين. وأشار إلى أن البلدية أتلفت 300 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، إضافة إلى رصد نحو 25 مخالفة صحية، تنوعت بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، علاوة على مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات المعمول بها وغيرها من المخالفات.

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