شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 400 طبيب.. تشخيص وعلاج «سرطان الثدي» في «بيسا» والان نبدء بالتفاصيل

يناقش مؤتمر جراحة الثدي والغدد للجميع «بيسا»، الذي انطلقت فعالياته، أمس، بتنظيم مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام عبر تقنية «زووم»، بمشاركة أكثر من 400 طبيب، سرطان الثدي، تشخيصه وطرق علاجه، والكشف المبكر عنه، وسرطان الثدي لدى الرجال، والحامل.

وأكدت رئيس المؤتمر من مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام د. جميلة الأزهري، أن المؤتمر يناقش أيضا تورمات الغدة الدرقية، وكيفية تقييمها، إضافة إلى سرطان الغدة الدرقية الحليمي، وفرط نشاط الغدة جارة الدرقية الأولي والثانوي، وفرط نشاط الغدة الدرقية.

وأشارت إلى أن ما يميز فعاليات المؤتمر عن المؤتمرات الأخرى، هو توجيهه للأطباء بشكل عام وغير محدد للمختصين فقط، بهدف إثراء المعلومات الطبية المهمة المتعلقة بجراحة الثدي والغدد لدى الأطباء عامة؛ مما سيساعد على الكشف والتشخيص السليم والمبكر لتلك الأمراض.

وبيَّنت د. الأزهري أن المؤتمر، الذي تم اعتماده من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هو أول مؤتمر على مستوى المملكة يوجه للأطباء في الصفوف الأولى، وغير المختصين، وينطلق بمشاركة 12 محاضرا في هذا المجال.