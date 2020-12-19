شكرا لمتابعة خبر عن "باهبري" يكشف الآثار الجانبية للقاح وعلاقته بشلل الوجه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف استشاري الأمراض الباطنية والمعدية الدكتور نزار باهبري، عن الأعراض الجانبية التي قد تظهر عند البعض بعد تلقي لقاح كورونا

وأوضح باهبري أن الآثار الجانبية تتمثل في ألم بمكان الإبرة، وسخونة وآلام في المفاصل بعد أخذ اللقاح بأيام، مثل الآثار المعروفة لأي لقاح.

وأكد عدم صحة ما تداوله البعض بوجود فيروس في التطعيم، موضحًأ أن التطعيم عبارة عن أحماض أمينية تعمل على تكوين أجسام مضادة في جسم الإنسان ضد الفيروس،قائلا: " لا يوجد علاقة بين التطعيم وشلل الوجه أو الوفاة " .