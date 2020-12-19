شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. توافد المواطنين والمقيمين لتلقي لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حرص عدد من المواطنين والمقيمين على التوافد إلى مركز التطعيم للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، والذي بدأ التطعيم به للفئة المسموح لها .

وقال عدد من المواطنين أن تلقي اللقاح لا يستغرق 25 دقيقة، مبينين أن إجراءات الحصول على اللقاح كانت بسيطة وحسب موعد مسبق.

وأثنى مقيم مصري، يُدعى حامد سرور، بالجهود المبذولة من قبل المملكة في مجال مكافحة الجائحة، والتي كانت مثمرة، ثم الآن في التطعيم، مؤكدًا أنه لا يعاني من أعراض جانبية حتى الآن.

يجدر الإشارة إلى أن التوافد لا يزال مستمرا على مركز التطعيم الموجود في أرض المعارض بالرياض، والذي يضم أكثر من 500 عيادة وموقع انتظار، في ظل تدفق الراغبين في تلقي اللقاح.