السعودية اليوم / تونس تسجل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا



تونس 3 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 117 الفا و 582 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 90 وفاة.

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00:44ت م

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تونس 3 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 1616 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و58 وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن جمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بلغ 117 الفا و 582 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 4 آلاف و 90 وفاة.// انتهى //00:44ت م0138

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