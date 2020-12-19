السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يؤكد أهمية الاعتزاز باللغة العربية ورفعتها بوصفها لغة القران



بريدة 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بما توليه القيادة الحكيمة من عناية ودعم لكل الجهود المبذولة في سبيل صون اللغة العربية والمحافظة عليها.

وأبرز سموه المكانة الكبيرة التي تحظى بها اللغة العربية بوصفها لغة القران، ووجوب الاستشعار بأهميتها والاعتزاز بها ورفعتها، مؤكدا على المسؤولين في المنطقة بضرورة اعتماد اللغة العربية لغة أساسية في اللوحات الترحيبية والإرشادية والتسويقية في مداخل المدن، وإزالة اللوحات التي لا تتضمن اللغة العربية.

// انتهى //

23:56ت م

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