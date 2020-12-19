القبض على مواطنة و 3 مقيمين استدرجوا عاملات منزلية

تمكنت شرطة منطقة الرياض من القبض على مواطنة ومقيمة من الجنسية السيريلانكية، ومقيمين من الجنسيتين الهندية والباكستانية، أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، قاموا باستدراج العاملات المنزلية، وترك أعمالهن، وإيوائهن في وحدتين سكنيتين شرق وغرب مدينة الرياض، وتشغيلهن لدى الغير مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، حيث تم العثور على (8) عاملات متغيبات عن العمل من جنسياتٍ مختلفة، جرى إحالتهن للجهة المختصة بشؤون الخادمات، واتخذت بحق المتهمين كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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