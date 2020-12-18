شكرا لقرائتكم خبر عن جازان: سقوط 3 مقذوفات أطلقتها الميليشيا الحوثية بالقرب من مستشفى الحرث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن الدفاع المدني تلقى بلاغاً عن سقوط (٣) مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه محافظة الحرث بمنطقة جازان، سقط أحدها في أرض فضاء بمسافة تبعد (١٩٧) متراً عن مستشفى الحرث العام، وسقط مقذوفان في أرض فضاء، ولم ينتج أي إصابات أو أضرار، وتمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



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