الرياض: القبض على مواطنة و3 مقيمين استدرجوا عاملات لتشغيلهن لدى الغير

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جدة - خالد شويل - أعلن مساعد المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن الجهات الأمنية، تمكنت من القبض على مواطنة ومقيمة من الجنسية السيريلانكية ومقيمين من الجنسيتين الهندية و الباكستانية أعمارهم بين العقدين الثالث والرابع، استدرجوا عاملات منزليات لترك أعمالهن وإيوائهن في وحدتين سكنيتين شرق وغرب مدينة الرياض، وتشغيلهن لدى الغير مقابل مبالغ مالية يتقاضونها، حيث تم العثور على (8) عاملات متغيبات عن العمل من جنسياتٍ مختلفة جرت إحالتهن للجهة المختصة بشؤون الخادمات، واتخذت بحق المتهمين كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.



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