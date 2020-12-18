شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. سقوط 3 مقذوفات حوثية في جازان دون أضرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى): أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن سقوط 3 مقذوفات عسكرية في منطقة جازان أطلقتها الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية. أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن سقوط 3 مقذوفات عسكرية في منطقة جازان أطلقتها الميليشيا الحوثية من داخل الأراضي اليمنية. وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة، العقيد محمد الغامدي، أنه تلقي بلاغ بسقوط 3 مقذوفات عسكرية أطلقها الحوثيون باتجاه محافظة الحرث بجازان. وأضاف الغامدي أن أحدها سقط في أرض فضاء بمسافة تبعد 200 متر تقريبًا عن مستشفى الحرث العام، فيما سقط مقذوفان في أرض فضاء أخرى، مؤكدًا أنه لم ينتج عن المقذوفات أي إصابات أو أضرار.

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