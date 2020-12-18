شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. "السلمي" يوضح حكم دعاء الاستفتاح في أول الصلاة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء، الشيخ عبدالله السلمي، حكم دعاء الاستفتاح في أول الصلاة.

وذكر، خلال استضافته في برنامج "يستفتونك" المذاع قناة "الرسالة"، أن دعاء الاستفتاح يكون في أول ركعة فقط في الصلاة.

وأكد أن دعاء الاستفتاح سنة وليس من الأموار الواجب أدائها مع كل صلاة.