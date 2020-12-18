بالفيديو.. قصة فتاة تحدت إعاقتها وأقامت مشروع لتجهيز الورد

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): تمكنت الفتاة أمل حكمي من تحدي إعاقتها بافتتاح مشروع صغير يشبع شغفها بالورد داخل منزلها. تمكنت الفتاة أمل حكمي من تحدي إعاقتها بافتتاح مشروع صغير يشبع شغفها بالورد داخل منزلها. وأوضحت الفتاة إنها بدأت مشروعها في إحدى غرف منزلها بعد التخرج، مستغلة شغفها الشديد بالفنون، لتقرر بدء مشروع لتجهيز الورد وبيعه. وأضافت الفتاة أن إعاقتها لم تؤثر عليها في حياتها بشكل عام، خاصة أنها تمكنت من إكمال تعليمها وبدء مشروعها بتجهيزات بسيطة.

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