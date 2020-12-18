شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. طبيب : الطقس البارد على مرضى القلب قد يؤدي إلى جلطة أو أزمة قلبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضح استشاري أمراض القلب بمستشفى الملك فهد، سعيد الغامدي، أثر الطقس الباردة على مرضى القلب، مضيفا أن الأوعية الدموية تتمد في الأجواء الحارة، وتتقلص في الشتاء.

ولفت، خلال حديثه لقناة الإخبارية، إلى أن مرضى القلب يتأثرون بالأجواء الباردة مقارنة بغيرهم، حيث يؤدي تقلص الأوعية الدموية لزيادة حاجة عضلة القلب للأكسجين، وحينها يحدث زيادة في نبضات القلب، وأحيانا يتطور الأمر فتحدث الجلطات والأزمات القلبية، لذلك فمن الضروري أن يهتم المرضى بتدفئة أجسامهم وتغطية الرأس.

ونبه بالأسباب التي تؤدي للإصابة به، ومنها زيادة الكوليسترول، ومرض السكري، والعادات الغذائية الخاطئة مثل تناول الوجبات السريعة التي تؤدي للإصابة بالسمنة.

وأضاف أن التدخين وأسلوب الحياة الخامل، وعدم ممارسة الرياضة، كما أن التاريخ المرضي للعائلة قد يؤدي لزيادة خطورة إصابة المرء بأمراض القلب.