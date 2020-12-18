«الموارد البشرية» تعقد 6 اتفاقيات لخدمة مستفيديها بالرياض

شهد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الثلاثة أيام الماضية توقيع 6 اتفاقيات مع عدد من الجهات التدريبية والتطويرية لاستثمار طاقات وقدرات المستفيدين من الرعاية في دور الأيتام ووحدة الحماية الاجتماعية وإلحاقهم بسوق العمل وتطوير الرعاية الصحية والبرامج الرياضية المقدمة لهم.

وقع الاتفاقيات مدير عامّ الفرع الدكتور محمد بن عبدالله الحربي مع ممثلي الجهات في مركز هدف التكامل واللجنة البارالمبية السعودية ومؤسستي سعي الوقفية وملهم للإدارة والتسويق وشركة طيب السعودية المحدودة وأكاديمية فيلوتي، بحضور مساعد المدير العامّ لقطاع التنمية علي القباني ومديرة المسؤولية الاجتماعية نوف الدوسري.

تأتي هذه الاتفاقيات امتداداً لمجموعة من الشراكات الموجهة التي ينفذها الفرع لخدمة مستفيديه داخل الفروع الإيوائية والكادر العامل معهم.

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