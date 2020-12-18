«التعليم» تطلق مسابقة الشعر العربي للطلاب.. والجوائز  500 ألف ريال

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الجمعة، عن إطلاق «مسابقة الأمير عبد الله الفيصل للشعر العربي للطلاب»، تزامنًا مع اليوم العالمي للغة العربية، على أن تتولى الوزارة تنفيذ المسابقة، ووضع الإطار المنظم لها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة في «برامج المهارات الثقافية والأدبية».

كان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، قد تسلم خطابًا من الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة رئيس «مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي»؛ تضمَّن تقديمه جوائز للموهوبين من أبنائه طلاب وطالبات المرحلة الثانوية والجامعات في مجال الشعر العربي الفصيح؛ وذلك بقيمة 500 ألف ريال تحت برنامج «مسابقة الأمير عبدالله الفيصل للشعر العربي لطلبة المرحلة الثانوية والجامعات»، وإشراف أكاديمية الشعر العربي.

وقدم الوزير آل الشيخ، شكره وتقديره للأمير خالد الفيصل على مبادرته وتشجيعه أبناءه وبناته الطلبة في مجالات الشعر والأدب واللغة، مثمنًا دعمه المواهب الشعرية، وتحفيزهم على المشاركة في المسابقة، موجهًا بأهمية الإعداد للمسابقة وتحقيق أهدافها ومستوى تنفيذها في موسمها الأول.

وحددت وزارة التعليم آلية استقبال طلبات المشاركات لطلبة الثانوية من خلال إدارات التعليم في كل منطقة، بينما تستقبل «أكاديمية الشعر العربي» نصوص المشاركين من الجامعات على موقعها الإلكتروني، كما حددت الوزارة الأول من فبراير 2021 موعدًا أخيرًا لاستقبال المشاركات، فيما تبدأ أعمال الفرز والتحكيم في ذات اليوم وتستمر حتى الأول من مارس 2021، على أن يتم تسليم النتائج وأفضل 20 مشاركة في الخامس من الشهر ذاته، وتعلن النتائج بتاريخ الـ21 منه تزامنًا مع «اليوم العالمي للشعر».

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