توزيع 1500 كرتون تمور للنازحين في تعز اليمنية

ضمن المساعدات الإغاثية المقدمة من المملكة..
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الخميس، 1,500 كرتون من التمور للنازحين والفئات الأشد ضعفًا في مديرية المظفر بمحافظة تعز، استفاد منها 1,500 أسرة.
يأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
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