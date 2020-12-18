بالفيديو.. «شرطة الرياض» تطيح بـ3 سوريين استولوا على مليون ريال

أطاحت شرطة منطقة الرياض بثلاثة وافدين من الجنسية السورية في العقدين الثالث والرابع من العمر، من مخالفي نظام الإقامة، استولوا على أكثر من مليون ريال عن طريق النصب والاحتيال.

وثبتت ممارستهم عمليات النصب والاحتيال من خلال نشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي، ومنصات البيع الإلكترونية، وإيهام ضحاياهم بأنهم يتبعون أحد المكاتب المتخصصة بالتعقيب على المعاملات الحكومية.

وقام الجناة باستخدام الحساب البنكي لأحد الكيانات التجارية التي يعمل بها أحدهم في استلام تلك المبالغ المالية كأتعاب لخدماتهم المزعومة، ومن ثم قيامهم بترحيل المبالغ التي حصلوا عليها، والتي تجاوزت مليون ريال إلى بلادهم.

وأقرر المقبوض عليهم بما نُسب إليهم من اتهامات، وتم إيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اقرأ أيضًا:

شرطة الرياض: القبض على 6 أشخاص حولوا أموالاً مجهولة المصدر إلى خارج المملكة

شرطة الرياض تطيح بتشكيل عصابي امتهن سرقة المركبات