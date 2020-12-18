طبيب سعودي يحسم الجدل حول لقاح كورونا: لا توجد دراسة رصينة تؤكد ضرره

أكد أن ما فعله الفيروس بالمرضى والممارسين لا يستهان به
حسم أستاذ واستشاري أمراض الكلي بجامعة المؤسس، الدكتور سعد الشهيب، الجدل المثار حول لقاح "كورونا المستجد"، مؤكدًا أنه لا توجد دراسة رصينة تؤكد أنه ضار.
وعبر حسابه على "تويتر"، قال الشهيب: يكثر الجدل حول لقاح كورونا، وأحب أن أشير إلى أنه -حسب اطلاعي- لا توجد دراسة رصينة واحده تثبت أنه مضر، مع العلم أنه فعال"، مؤكدًا أن "كبار المختصين في علم الأوبئة يرون أهمية اللقاح".
وأضاف الشهيب: من يمارس الطب يرى بعينه ما عملته كورونا بالمرضى والممارسين الصحيين من مضاعفات خطيرة لا يستهان بها؛ لذا فأخذه مهم".
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