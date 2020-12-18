بالفيديو.. «المرور» يحذر من عكس السير في منافذ الدخول والخروج

أكد تسببه في وقوع كثير من الحوادث..
حذر "المرور السعودي" من عكس السير في منافذ الدخول والخروج، مؤكدًا أن هذا السلوك الخاطئ يخالف التنظيمات، ويتسبب في وقوع الحوادث.
وبث "المرور السعودي" عبر حسابه على "تويتر"، مقطع فيديو يوضح خلاله طبيعة تلك المخالفة، مؤكدًا أن "التخطيط للرحلة مهم جداً، فعكس السير في منافذ الدخول والخروج مخالف لتنظيمات السير وأحد مسببات الحوادث"، متمنيًا السلامة للجميع دائمًا.
التخطيط للرحلة مهم جداً، فعكس السير في منافذ الدخول والخروج مخالف لتنظيمات السير وأحد مسببات الحوادث— المرور السعودي (@eMoroor) December 18, 2020
نتمنى لكم السلامة دائماً.#المرور_السعودي pic.twitter.com/kRTWFmG8c6
التخطيط للرحلة مهم جداً، فعكس السير في منافذ الدخول والخروج مخالف لتنظيمات السير وأحد مسببات الحوادث
نتمنى لكم السلامة دائماً.#المرور_السعودي pic.twitter.com/kRTWFmG8c6
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