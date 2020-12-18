تعليم نجران ينظم ملتقى تنميتنا في نزاهتنا

استهل الملتقى بكلمة المدير العام للتعليم التي رحب خلالها بالمشاركين والحضور، مؤكداً أن قيادتنا الرشيدة أسست كيان هذا دوت الخليج العزيز على أسس متينة من العدالة والشفافية، وترسيخ مفاهيم النّزاهة. وأكد مدير عام فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمنطقة نجران عناد الحويفي، على أن قيادتنا الرشيدة حريصة على مكافحة الفساد، مضيفا أن الفساد عدو للتنمية ولا تهاون مع الفاسدين.
وشارك العقيد ياسر العريفي مدير إدارة التحريات الإدارية بنجران ورقة عمل بعنوان «خطر الفساد على التنمية» أكد خلالها أن كل مواطن مسؤول عن التنمية ومشارك بها، كما قدم المراقب الإداري بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد محمد مسفر القطامي ورقة عمل بعنوان «مهام واختصاصات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد»، وشارك مساعد مدير فرع ديوان المحاسبة بالمنطقة إسماعيل الحسن المكرمي بورقة عمل عنوانها «دور الأجهزة العليا للرقابة في الحد من الفساد».
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