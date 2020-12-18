طراز معماري موحد لمخطط درب الحرمين

وجه وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله الحقيل، بأن يكون الطراز المعماري بمخطط «درب الحرمين»، الذي يقع في قلب محافظة جدة، بصورة موحدة، وضرورة إيجاد كود بنائي خاص له، وتوحيد التصاميم والألوان لكامل قطعه، البالغة 341 قطعة، بينما تبلغ مساحته الإجمالية أكثر من 1.3 مليون متر مربع.

يأتي توجيه الوزير في إطار حرصه على أن يكون هذا المشروع الرائد معلما نموذجيا بارزا، خاصة لكونه أكبر المشاريع العقارية الحالية في جدة، منوها بما يتميز به من مزايا فريدة من نوعها، ومشيدا بالجهود المبذولة في المخطط من قبل المستثمرين والقائمين عليه.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها الوزير في المخطط، ضمن برنامج زيارته المنطقة، للوقوف على أبرز المشاريع العملاقة بجدة التي نُفذت عن طريق القطاع الخاص، ويملكها الصندوق الاستثماري للإنماء والاستثمار.

رافق الوزير الحقيل، خلال الجولة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الشيخ عبد الله بقشان، وأمين محافظة جدة، ووكيل الأمين، وعدد من المسؤولين بأمانة جدة.

شرح المخطط

استمع الدكتور ماجد الحقيل لشرح تفصيلي من قبل رئيس مجلس إدارة شركة «إتقان» العقارية، المسوقة للمشروع، عبدالعزيز فهد الرشيد، لما يتضمنه المخطط من محتويات وبنية تحتية متكاملة، والذي يعد من المخططات المميزة، لشموله على جميع الخدمات، من كهرباء ومياه وصرف صحي وحدائق ومرافق عامة وملاعب وإنارة وتشجير ورصف وسفلتة.

وقد ثمن رئيس مجلس إدارة «إتقان» جهود وزير الشؤون البلدية والقروية، ووقوفه المباشر على المشاريع الكبيرة، ودعمه اللامحدود جميع المستثمرين والقائمين على مشروع "درب الحرمين"، مشيرا إلى أن توجيهاته مصدر اعتزاز للجميع، وتؤكد مدى حرصه على كل المشاريع المتميزة وتعميمها، ومقدما شكره لأمين محافظة جدة على متابعته المتواصلة لنجاح أعمال المخطط.

من ناحيته، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الإنماء للاستثمار، الجهة المشرفة على البنية التحتية للمشروع وإنجازه، المهندس مازن فواز بغدادي، أن مشروع "درب الحرمين" العقاري من المشاريع الرائدة والعملاقة، ويعد الشريان النابض لمحافظة جدة، لموقعه المتميز، لكونه بجوار جامعة الملك عبدالعزيز، ومطلا على قطار الحرمين، إلى جانب مزاياه المتعددة الأخرى، مشيرا إلى أن المشروع في المراحل الأخيرة من تسويقه وبيعه.

عن المخطط

يذكر أن مشروع مخطط «درب الحرمين» يتكون من قطع تجارية وسكنية ومرافق وخدمات، تنقسم إلى: 233 قطعة سكنية و66 قطعة تجارية و22 قطعة تجارية سكنية و20 قطعة تجارية محورية، وبه ارتفاعات بمعاملات كتلة مميزة، إلى جانب 29 مرفقا متميزا بخدماتها المتوافقة مع الأبنية الصديقة للبيئة بكود البناء السعودي. ويعد مخطط «درب الحرمين» واجهة الاستثمار العقاري في مدينة جدة، حيث تبلغ قيمته الإجمالية أكثر من خمسة مليارات ريال.

كما يضم المخطط أكبر حديقة مركزية في مدينة جدة، بالإضافة إلى 14 حديقة أخرى بمساحات مختلفة. ويكتسب المخطط أهمية كبرى، لوقوعه وسط مدينة جدة، في منطقة المطار القديم بالقرب من محطة قطار الحرمين؛ مما يؤهله إلى أن يكون بوابة للحرمين الشريفين، ويتمم ذلك وقوعه بالقرب من أهم المواقع الحيوية في المدينة مثل قربه من جامعة الملك عبدالعزيز، ومستشفى جدة، وأهم المراكز التجارية والمدارس؛ مما يجعله مركزا استثماريا وسكنيا واعدا.