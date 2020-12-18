السعودية اليوم / الجزائر: تسجيل 438 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 7 وفيات خلال 24 ساعة



الجزائر 03 جمادى الأولى 1442 هجري الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

سجلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس

وذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 94371 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62487 شخصا.

وأشار إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2647 حالة.

//انتهى//

20:46ت م

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الجزائر 03 جمادى الأولى 1442 هجري الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسسجلت الجزائر 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما تماثل 398 مريضا للشفاء.وذكر الناطق الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا، جمال فورار، خلال اللقاء الإعلامي اليومي المخصص لعرض تطور الوضعية الوبائية، أن إجمالي الحالات المؤكدة بلغ 94371 من بينها 426 حالة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 62487 شخصا.وأشار إلى أن العدد الإجمالي للوفيات ارتفع إلى 2647 حالة.//انتهى//20:46ت م0107

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