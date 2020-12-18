7 أعضاء متخصصين ضمن مجلس الاعتماد الأكاديمي لبرامج اللغة العربية

2020-12-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة تقويم التعليم أن مجلس الاعتماد الأكاديمي لبرامج اللغة العربية والدراسات الإسلامية يتكون من سبعة أعضاء متخصصين في مجالاتهم يمثلون عدة جهات.

وأوضحت تقويم التعليم أن المجلس يضم ممثلًا مختصًّا من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، ورابطة العالم الإسلامية، والشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي والشبكة الإسلامية لضمان الجودة في التعليم العالي، بالإضافة إلى مجال الجودة والاعتماد في اللغة العربية، وعضوًا في مجال الجودة والاعتماد في العلوم الإسلامية، وأخيرًا عضوًا في هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ويهدف المجلس إلى رفع كفاءة الاعتماد الأكاديمي للبرامج الأكاديمية التخصصية بما يسهم في رفع جودة المخرجات، وتعزيز مواءمة البرامج الأكاديمية التخصصية بسوق العمل الحالي والمستقبلي من خلال ضوابط يعمل عليها مجلس الاعتماد.

وكذلك تعزيز مستوى الشفافية وحكومة أعمال الاعتماد للبرامج الأكاديمية التخصصية.

