شكرا لقرائتكم خبر عن اللمبات LED توفر أكثر من 7 آلاف ريال والان نبدء بالتفاصيل

حث المركز السعودي لكفاءة الطاقة، على اختيار لمبات الإنارة من نوع LED الأكثر توفير، حيث عملت مقارنة بين لمبات الأكثر توفيراً ، ولمبات غير موفرة وأظهرت الاحصائية توفير 7,723 ريال، حيث بين المركز أن ظروف المقارنة خلال 5 سنوات تشغيل، و3 ساعات يومياً، وتعرفة الاستهلاك 18 هللة، وقوة الإضاءة 800 Lumens.

وأكد مختصو في المركز أن اللمبات على الأخضر توفر حتى 75% ، مشددين في الوقت ذاته على أهمية اتباع السلوكيات المناسبة للترشيد والتي منها إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة، منوهين على أن بطاقة كفاءة الإنارة تشمل على خمس معلومات أساسية يجب على المستهلك فهم قراءتها وذلك لاختيار الإنارة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بمنزله.

وأوضح مختصون في المركز أن البطاقة تشمل على شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، رمز الإنارة وشعار المركز، ومستوى كفاءة الطاقة بالأحرف العربية، ورمز الاستجابة السريع الكيو آر (QR)، إضافة إلى معلومات عديده عن المنتج.

وبين المختصون ان الارتفاع في استهلاك الطاقة الكهربائية بالقطاع السكني إلى أنماط وثقافة الاستهلاك لدى بعض المستهلكين، مشيرين إلى أن هناك مَن يتجاهل عدم الالتزام بالنصائح والإرشادات التي من الممكن أن تضبط عملية الاستهلاك العشوائي، وتقلل من هدر الطاقة الكهربائية.