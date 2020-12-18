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رئاسة الحرمين تطلق برامج ومسابقات بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية
خصصت لها عددًا من الجوائز القيمة لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، العديد من المبادرات والمسابقات الثقافية المختصة باللغة العربية.
ومن ضمن المبادرات والمسابقات: مسابقة ألفية ابن مالك والتي خصصت لها عددًا من الجوائز القيمة لمنسوبي ومنسوبات الرئاسة، بالإضافة إلى إقامة ندوة بعنوان: (اللغة العربية في رحاب الحرمين الشريفين) والتي ستقام يوم الأحد القادم.
كما تم تكثيف دراسة اللغة العربية في المعهد والكلية، وتوفير أكثر من 3000 كتاب في النحو واللغة بالمكتبات التابعة لها.
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