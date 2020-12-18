شكرا لمتابعة خبر عن وزير الصحة: ولي العهد قائد محفز للهمم ومذلل للمصاعب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائد محفز للهمم ومذلل للمصاعب.

وقدم الربيعة الشكر لولي العهد قائلا: "أشكر لسموه هذا الدعم والمتابعة الدقيقة التي جعلتنا اليوم في هذا الوضع الصحي المطمئن".

وأضاف : "الحمد لله الذي سخر هذه القيادة لهذا الوطن العظيم".

وكان ولي العهد قد وجّه شكره وتقديره لجميع العاملين في القطاع الصحي وقطاع الدواء، وأشاد بالفريق الصحي الذي عمل بشكل احترافي ورائع في مواجهة جائحة كورونا المستجد خلال الفترة الماضية.