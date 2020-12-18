شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن يعاني من مرض السكري بعد تلقيه اللقاح: لن أشعر بأي مضاعفات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أفاد أول مواطن تلقى التطعيم ضد كورونا أنه سيتلقى الجرعة الثانية بعد 21 يوما، وكشف أيضا طريقة التسجيل عبر برنامج صحتي الذي من خلاله تواصلت معه وزارة الصحة من أجل الحصول على التطعيم.

وأوضح المواطن عماد الديحان صاحب الـ 59 عامًا والذي يعاني من مرض السكري : "سجلت عن طريق برنامج صحتي لي وزوجتي وأولادي وبعدها بثلاثة أيام تم الاتصال بي وتحديد موعد وكان أمس الساعة العاشرة صباحًا، وعندما ذهبت إلى منطقة أرض المعارض المكان المحدد تفاجأت من تجهيزات وزارة الصحة كانوا مجهزين 550 غرفة للتطعيم".

وأضاف الديحان أن التجربة عادية بالنسبة له كأنه تطعيم إنفلونزا، مؤكدا أنه لم يشعر بأي مضاعفات أو أي آثار جانبية.