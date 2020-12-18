شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطنة بعد أخذها اللقاح: حكومتنا لن تقدم لقاح يضر ونثق في ولاة الأمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عبرت مواطنة عن مشاعرها بعد أخذها لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا الجديد في المركز المخصص للتطعيم بالرياض.

وأكدت المواطنة أنها لم تتأثر بما تم تداوله بشأن مخاطر اللقاح، مستبعدة أن تجيز حكومة المملكة أي شئ يضر بصحة المواطن، كما أن وزير الصحة كان من أوائل من تلقى اللقاح.

وأضافت أن حكومة المملكة جعلت حماية الإنسان فوق كل أولوياتها، لذلك فهي تثق في ولاة الأمر، مقدمة شكرها وفخرها بمنسوبي وزارة الصحة.