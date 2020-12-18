شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وزير الصحة يوجه رسالة للمتخوفين من لقاح كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة رسالة للأشخاص المتخوفين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، مؤكدا على سلامته.

ونفى وزير الصحة عبر مقطع فيديو نشره حساب التواصل الحكومي الأنباء المتداولة حول اللقاحات المختلفة، بأنها يمكن أن تسبب مرض التوحد أو غير ذلك من آثار جانبية.

وأوضح الربيعة إن بعض الناس يقول أشياء مضحكة حول اللقاحات، وهذا الذي يتم تداوله غير مثبت علمياً، ولكنه استنتاجات مبنية على كلام أشخاص فقط ولا علاقة لها بدراسات علمية، مؤكدا أنه حرص على أن يكون في طليعة الذين أخذوا اللقاح لبث المزيد من الطمأنينة في النفوس،

وأشار إلى أنه توصل لهذه الطمأنينة بناء على نتائج العلماء والخبراء من الشباب السعوديين المبدعين الذين أجروا دراسات حول هذا اللقاح للتأكد من سلامته.