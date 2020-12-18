مسنة سعودية تلقت لقاح كورونا: نثق بقادتنا.. أولونا اهتمامًا أكثر من الاقتصاد

أشادت سيدة سعودية مسنة، حصلت على لقاح كورونا، بسهولة الإجراءات ودقة التنظيم في المركز المخصص للتطعيم بالرياض.

وقالت السيدة، في تصريحات لقناة العربية: «ولاة أمورنا على رؤوسنا ونحمد الله ونشكر فضله بقادتنا»، مستشهدةً بقول الرسول الكريم: «من أطاع ولاة الأمر فقد أطاعني».

وأضافت: «ولاة أمورنا مسؤولون عنا.. ووزير الصحة أول من تلقى اللقاح.. نحن لدينا ثقة بقادتنا الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجلنا.. حماية الإنسان عندهم فوق كل شيء.. لا همهم اقتصاد ولا أموال ولا أي شيء.. ربنا يصب عليهم الرزق صبًّا صبًّا».

سيدة سعودية تنقل لأحد مسؤولي وزارة الصحة مشاعرها بعد أخذها اللقاح ضمن المئات من المواطنين والمقيمين الذين أشادوا بسهولة الإجراءات ودقة التنظيم في المركز المخصص للتطعيم بـ #الرياض.



عبر: @mhsen93 pic.twitter.com/7VxgdBIrhc — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) December 18, 2020

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