الارشيف / اخبار السعوديه

مسنة سعودية تلقت لقاح كورونا: نثق بقادتنا.. أولونا اهتمامًا أكثر من الاقتصاد

0 نشر
0 تبليغ

أشادت بالإجراءات التنظيمية

أشادت سيدة سعودية مسنة، حصلت على لقاح ، بسهولة الإجراءات ودقة التنظيم في المركز المخصص للتطعيم بالرياض.

وقالت السيدة، في تصريحات لقناة العربية: «ولاة أمورنا على رؤوسنا ونحمد الله ونشكر فضله بقادتنا»، مستشهدةً بقول الرسول الكريم: «من أطاع ولاة الأمر فقد أطاعني».

وأضافت: «ولاة أمورنا مسؤولون عنا.. ووزير الصحة أول من تلقى  اللقاح.. نحن لدينا ثقة بقادتنا الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجلنا.. حماية الإنسان عندهم فوق كل شيء.. لا همهم اقتصاد ولا أموال ولا أي شيء.. ربنا يصب عليهم الرزق صبًّا صبًّا».

اقرأ أيضًا: 

 في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

الكلمات الدلائليه

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا