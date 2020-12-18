بالفيديو.. «المرور» يطيح بقائد مركبة متهور قطع إشارة المرور في الباحة

أعلن «المرور السعودي» إلقاء القبض على قائد مركبة متهور قطع إشارة المرور وكاد يتسبب في حادث فظيع بمنطقة الباحة.

وعبر حسابه على «تويتر»، وجه «المرور السعودي» الشكر لمواطن وثق المخالفة عبر مقطع فيديو، قائلًا: «شكر لكم اهتمامكم وحرصكم، ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام».

جاء ذلك في استجابة سريعة من جانب «المرور السعودي» لمخالفة أبلغ عنها مواطن، قال فيها: «المقطع المرفق لشخص متهور قطع الإشارة وكاد يتسبب بحادث فضيع.. ويظهر في الفيديو وجه صاحب الواقعة.. أتمنى المراسلة على الخاص لكي أرسل كامل الفيديو.. الواقعة بمنطقه الباحة، محافظة العقيق».

نشكر لكم اهتمامكم وحرصكم ونفيدكم بأنه تم القبض على قائد المركبة، وإحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام https://t.co/2qB7khHoCl pic.twitter.com/MhK2se75Rl — المرور السعودي (@eMoroor) December 18, 2020

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