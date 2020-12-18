بالصور.. «إغاثي الملك سلمان» يوزع مساعدات إيوائية للأشقاء في اليمن والسودان

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بتوزيع مساعدات إيوائية وغذائية متنوعة للمتضررين من السيول والفيضانات في جمهورية السودان الشقيقة.

وشملت المساعدات التي تم توزيعها، أمس الخميس، 490 خيمة، و645 بطانية، و160 كرتوناً من التمور، و790 بساطاً، استفاد منها 8,040 متضرراً في محليتي شمال الدلتا وتلكوك التابعة لولاية كسلا.

وفي إطار الجهود التي تقدمها المملكة للأشقاء في اليمن، وللتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها، وزع المركز؛ أمس 430 حقيبة شتوية للمحتاجين في مديرية مدغل ومجزر بمحافظة مأرب، تشتمل على 860 "جاكيت" كبيرًا ، و860 "جاكيت" صغيرًا ، و860 كنزة كبيرة ، و860 كنزة صغيرة، و860 بطانية كبيرة، و860 بطانية صغيرة، استفادت منها 430 أسرة.

اقرأ أيضًا:

«إغاثي الملك سلمان» يعالج 33 ألف مريض في مجال مكافحة العمى بدول عدة