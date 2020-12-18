السعودية اليوم / الصحة : أكثر من ( 300 ) ألف شخص سجّلوا للحصول على لقاح كورونا



الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واس

أوضحت وزارة الصحة أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح

وأهابت الصحة بالجميع بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.

كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري ، وأمراض الكلى المزمنة ، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.

وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة، ثم باقي الممارسين الصحيين ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، والسكري ، وأمراض الكلى المزمنة ، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، والسرطان النشط ، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40 . وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.

// انتهى //

18:31ت م

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الرياض 03 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 18 ديسمبر 2020 م واسأوضحت وزارة الصحة أن إجمالي من قام بالتسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بلغ منذ بدء التسجيل يوم الثلاثاء الماضي وحتى ظهر اليوم الجمعة أكثر من ( 300 ) ألف شخص.وأهابت الصحة بالجميع بسرعة التسجيل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وكانت الصحة قد أعلنت عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وأكدت مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة.كما حدّدت الصحة الفئات ذات الأولوية للحصول على لقاح كورونا حيث ستكون الفئة المستهدفة في المرحلة الأولى للمواطنين والمقيمين ممن هم فوق 65 سنة وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى والأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة وتتجاوز كتلة الجسم لديهم 40 ومن لديهم نقص في المناعة مثل زراعة الأعضاء أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة وكذلك من لديهم اثنين أو أكثر من الأمراض المزمنة التالية: الربو، والسكري ، وأمراض الكلى المزمنة ، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، ومن لديهم تاريخ جلطة دماغية سابقة.وأبانت أن الفئة المستهدفة في المرحلة الثانية هم المواطنون والمقيمون ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة، ثم باقي الممارسين الصحيين ممن لديهم أحد الأمراض المزمنة التالية: الربو ، والسكري ، وأمراض الكلى المزمنة ، وأمراض القلب المزمنة بما فيها أمراض الشرايين التاجية ، ومرض الانسداد الرئوي المزمن ، والسرطان النشط ، ومن لديهم سمنة وكتلة الجسم لديهم ما بين 30 – 40 . وأما الفئة المستهدفة في المرحلة الثالثة فهم جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح.// انتهى //18:31ت م0084

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